Mağlubiyet aklımızda yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçı öncesi Real Madrid forması giyen Arda Güler'le basının karşısına çıktı. Rumen basınından, "Kaybederseniz ne olur, takımın başında kalmaya devam eder misiniz" sorusu alan İtalyan hoca, "Böyle bir soru beklemiyordum. Ben burada inanılmaz mutluyum. Her maçta her şey olabilir ama aklımızda bir mağlubiyet yok. Hedefimiz belli" yanıtını verdi. Galibiyete inancını ortaya koyan 51 yaşındaki çalıştırıcı zorlu sınav öncesi şunları söyledi:

LUCESCU'YA SAYGIM BÜYÜK

"Lucescu'yu yeniden görmek güzel olacak. En çok kupa kazanan teknik direktörler arasında üçüncü sırada. Kendisine saygım çok büyük. Ama sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli bir maça çıkacağız. Bu kupaya hasreti bitirmek istiyoruz. Komple bir oyun oynamamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. İki yıldır güçlü bir temel attığımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'na elemelerde ilk defa birinci olarak katıldık. Orada da birçok ilklere imza attık. Sonrasında Uluslar Ligi A seviyesine ilk defa yükselme başarısı gösterdik."

GEREKENİ YAPACAKLAR

"Dünya Kupası hasretini bitirmeye çalışırken futbolcularımızı herhangi bir baskı altına almaya gerek yok. Onlar sahaya çıktıklarında performans olarak ne gerekiyorsa ortaya koyuyorlar. Oyuncularımız her türlü baskıyı kaldırabilecek kapasitede. Kendi yeteneklerimizi biliyoruz. Hem topa sahipken hem de topa sahip değilken neler yapmamız gerektiğini bilen bir takım sahada olacak. Odağımız her zamanki gibi adım adım ilerlemek."

'HER TAKIMI DEVİREBİLİRİZ'

AY-YILDIZLI takımın 2005 doğumlu yıldızı Arda Güler, Dünya Kupası hayali için, "2002 Dünya Kupası'nda ben daha dünyada bile değildim. Aslında Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendiğimiz günden beri tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. İki seneden beri hedeflediğimiz maçlara geldik. Hem çok konsantreyiz hem çok heyecanlıyız. Keşke play-off oynamadan katılabilsek ama güzel şeylerin de zaman alabileceğini düşünüyorum. İki seneden beri istikrarlı bir gidişatımız var. Bu gidişatımızı sürdürürsek daha güçlü bir futbol ülkesi olabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle beraber oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

BABA NASİHATİ

16 yaşında Fenerbahçe A Takımı'nda forma giyen, performansıyla herkesin sevgilisi olan Arda Güler'in babası Ümit Güler'den tüm gençlere ışık tutacak açıklamalar geldi. Baba Güler, 18 yaşında Real Madrid'e giden oğlunun başarısı için şunları söyledi: "Bu günleri görerek bir şey yapmadık. 16 yaşında A takıma çıktığında mutluluktan uçtuk. Ben ona bazı şeyler söylemiştim. Dedim ki: "Oğlum, evet sen Fenerbahçelisin; biz de ailece Fenerbahçeliyiz. Ama sadece Fenerbahçeli Arda olarak hatırlanma. Milli olarak hatırlan. Düşen rakiplerinin elinden tut." Futbolcu olması çok önemli değil, iyi bir evlat olması bizim için çok kıymetli."

'AYIN GOLÜ' ARDA'DAN!

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Elche'ye 68 metreden attığı muhteşem gol, İspanya La Laiga'da Mart ayının en iyi golü seçildi.