Ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi yoğun bir mesai yürüten Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol A takımının hazırlıklarını yakından takip ediyor. Her fırsatta teknik heyet ve oyunculara desteğini dile getiren başkan, takımın moralini yüksek tutmak amacıyla tesislerde zaman geçiriyor. Serdal Adalı, derbi galibiyeti durumunda verilecek prim konusunda da oyunculara önemli bir jestte bulundu. Adalı, tüm takıma, "Kazanın, rakamı siz belirleyin, gereğini yaparız" mesajı verdi. Galibiyetin gelmesi halinde soyunma odasında Kaptan Orkun Kökçü ve futbolcular prim miktarını belirleyecek. Derbiye yoğun tempoda hazırlanan siyah-beyazlılar, Kadıköy'de kazanarak milli aradan moralli dönmeyi hedefliyor.

