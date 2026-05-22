Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi belli oldu!

Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:07 Son Güncelleme: 22.05.2026 14:11

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi netleşti.

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.

Asil üyeler:

Ali Aytemiz
Metin Doğan
Agah Ruşen Çetin
Metin Sipahioğlu
Dağlarca Çağlar
Rahmi Mertay Türk
Mustafa Ömer Topbaş
Özgür Özaktaç
Atakan Altınbaş
Orhan Turan
Selahattin Süleymanoğlu
Ogün Doğan
Şanser Özyıldırım
Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler:

Esra Öztürk Çilingir
Ahmet Bulut
Ahmet Murat Emanetoğlu
Ertuğrul Eren Ergen
Barış Öztürk
Mustafa Enes Yıldırım
Aras Bağ

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

