Slovak gol kralı Bobcek de listede!

Muçi'nin bonservisini alan, Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Cabral ve Noah Saviolo'yu renklerine bağlayan Trabzonspor için yeni bir isim daha ortaya atıldı. Polonya basını, bordo-mavililerin, Lechia Gdansk forması giyen Tomas Bobcek için devreye girdiğini yazdı. 24 yaşındaki Slovak futbolcu, çıktığı 30 maçta 20 kez ağları havalandırırken 6 da asist yaptı. Bu performansıyla Polonya Ligi'nde gol kralı olan Bobcek'in Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan bazı önemli kulüplerin takibinde olduğu belirtildi. Kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi olan 1.87 metre boyundaki yıldız futbolcu 8 milyon Euro piyasa değerine sahip. Öte yandan İspanya ve Ukrayna basını, Trabzonspor'un Vladyslav Vanat için devrede olduğunu duyurdu. Ukraynalı forvetin küme düşen Girona'dan ayrılmak istediği kaydedildi.

SOL ŞERİT SAVİOLO'NUN

Trabzonspor, Noah Saviolo'da mutlu sona ulaştı. Vitoria Guimaraes'in sol kanat oyuncusunu önceki gece İstanbul'a getiren Karadeniz devi, 22 yaşındaki Portekizli oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi. TFF'nin +4 kuralına uygun olan Saviolo, başkan Ertuğrul Doğan ile görüştü ve 5 yıllık imza attı. Kariyerine 2023-24 yılında Guimaraes'in alt yapısından başlayan genç futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da oynuyor.

HABEŞOĞLU HAMLESİ

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Trabzonspor, Bodrum FK forması giyen 21 yaşındaki golcü Ali Habeşoğlu'nu transfer listesine dahil etti. Genç oyuncu için girişimlerin önümüzdeki hafta başlatılacağı belirtildi. Geçen sezonun başında transfer olduğu Bodrum'da 47 maça çıkan Habeşoğlu, 14 gol ve 7 asistle 21 gole direkt katkı yaptı. Bu performansıyla değerini 2.2 milyon Euro'ya yükselterek 1. Lig'in en değerli futbolcusu ünvanına sahip oldu.