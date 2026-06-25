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Giriş Tarihi: 26.06.2026 03:41

A Milli Futbol Takımı'nın ABD maçına yoğun ilgi!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında ABD ile oynayacağı maça iki ülke taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

İHA
A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçına yoğun ilgi!
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2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ABD ile karşılaşacak. Grupta oynadığı Avustralya ve Paraguay maçlarında puan alamayan A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesi Dünya Kupası'na veda ederken, ev sahibi ise gruptan çıkmayı garantiledi.

Los Angeles'te bulunan SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi iki ülkenin taraftarları maça büyük ilgi gösterdi.

Müsabakanın başlamasına saatler kala stat önünde toplanan taraftarlar, stat çevresinde uzun kuyruklar oluştururken renkli görüntüler sergiledi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DÜNYA KUPASI #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ABD

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A Milli Futbol Takımı'nın ABD maçına yoğun ilgi!
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