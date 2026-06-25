CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda ABD - Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı’nın ilk 11’i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun üçüncü ve son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor.
Müsabaka Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda oynanıyor.
ABD – Türkiye maçında Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal düdük çalıyor. Mustapha Ghorbal'ın yardımcılıklarını Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni üstleniyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçı saat 05.00'te başlayacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
ABD – Türkiye maçının canlı anlatımını haberimiz üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
ABD ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
Gruptaki diğer maçta San Francisco Bay Area Stadyumu'nda aynı saatte Paraguay ile Avustralya karşı karşıya gelecek.
Son maçlar öncesi 6 puanla lider durumda bulunan ABD son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
A Milli Futbol Takımı ise 2 maç sonunda 0 puanla 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.