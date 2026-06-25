Manchester City, Elliot Anderson’ı rekor bedelle alacak!

Premier Lig devi Manchester City'nin Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.
The Telegraph'ın haberine göre; Manchester City ile Nottingham Forest arasında anlaşma sağlandığı belirtildi.
Manchester City'nin Elliot Anderson için bonuslarla birlikte 130 milyon poundluk ödeme yapacağı öne sürüldü.
Elliot Anderson'ın Manchester City için ABD'de sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
Öte yandan taraflar arasında 2031'e kadar sözleşme imzalanacağı belirtildi.
23 yaşındaki Elliot Anderson, geride kalan sezonda Nottingham Forest'ta 50 maça çıktı ve 4 gol ile 5 asist üretti.
İngiliz orta sahanın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.