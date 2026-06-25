Manchester United, Felix Nmecha’yı istiyor!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın orta saha kurgusuna Felix Nmecha'yı dahil etmek istediği belirtildi.

Manchester United'ın Felix Nmecha transferi için Manchester United ile yakın temasını sürdürdüğü aktarıldı.

Sky Sport'un haberine göre; Manchester United'ın yanı sıra Liverpool ile Real Madrid'in de Felix Nmecha'nın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.