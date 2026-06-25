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Giriş Tarihi: 25.06.2026 21:00

Manchester United, Felix Nmecha’yı istiyor!

Manchester United’ın Borussia Dortmund’dan Felix Nmecha ile ilgilendiği öğrenildi.

Manchester United, Felix Nmecha’yı istiyor!
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Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın orta saha kurgusuna Felix Nmecha'yı dahil etmek istediği belirtildi.

Manchester United'ın Felix Nmecha transferi için Manchester United ile yakın temasını sürdürdüğü aktarıldı.

Sky Sport'un haberine göre; Manchester United'ın yanı sıra Liverpool ile Real Madrid'in de Felix Nmecha'nın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Felix Nmecha'nın şu anda Borussia Dortmund'da mutlu olduğu ve Dünya Kupası'na odaklandığı ifade edildi.

Öte yandan yeni sezonun başlaması ile birlikte Borussia Dortmund'un Felix Nmecha'nın maaşına zam yapacağı belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MANCHESTER UNİTED #BORUSSİA DORTMUND

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Manchester United, Felix Nmecha’yı istiyor!
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