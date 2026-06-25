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Giriş Tarihi: 26.06.2026 04:25

Vincenzo Montella: “Ruh görmek istiyorum”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella: Ruh görmek istiyorum
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesi konuştu.

İtalyan çalıştırıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün sahada agresiflik, ruh görmek istiyorum. 3 puanı almak zorundaymışız gibi ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum. Gelişim yolculuğumuz için önemli bir sınav.

Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım. Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip. Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız."

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ABD

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Vincenzo Montella: “Ruh görmek istiyorum”
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