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Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:41

A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün’den özür paylaşımı!

A Milli Futbol Takımı’ndan Yunus Akgün, Dünya Kupası’na veda sonrası bir açıklama yaptı.

A Milli Futbol Takımı’nda Yunus Akgün’den özür paylaşımı!
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında veda etti.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na vedası sonrası Yunus Akgün bir paylaşımda bulundu.

Yunus Akgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"24 yıllık hasret bittiğinde nasıl mutlu olduysak, şu anda da buradan bir o kadar buruk ve üzgün ayrılıyoruz. Hayal kırıklığına uğrattığımız, üzdüğümüz herkesten tüm samimiyetimle özür dilemek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, dualarınızı eksik etmediniz.

Bugün yaşadığım ve size yaşattığımız bu üzüntüden gerekli dersleri çıkarıp daha güçlü ayağa kalkacağız. Ay-yıldızın olduğu yerde umut da mücadele de bitmez. Hep beraber yine çok mutlu olacağımız günler için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #DÜNYA KUPASI #YUNUS AKGÜN

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A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün’den özür paylaşımı!
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