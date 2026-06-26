Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eren Elmalı’dan hayal kırıklığı vurgusu!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:53

Eren Elmalı’dan hayal kırıklığı vurgusu!

A Milli Futbol Takımı’ndan Eren Elmalı, ABD maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Eren Elmalı’dan hayal kırıklığı vurgusu!
  • ABONE OL

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı grup aşamasında elendi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na vedası sonrası Eren Elmalı bir paylaşımda bulundu.

Eren Elmalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüz. Bugün hissettiklerimizi bir daha hissetmemek önümüzdeki turnuvalar için en büyük motivasyonumuz olacak. Bu tecrübeden dersler çıkararak kendimizi affettirmek ve milletimizin hak ettiği mutlulukları onlara yaşatmak için elimizden geleni yapacağız."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EREN ELMALI #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #2026 DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eren Elmalı’dan hayal kırıklığı vurgusu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA