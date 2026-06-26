Eren Elmalı’dan hayal kırıklığı vurgusu!

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı grup aşamasında elendi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na vedası sonrası Eren Elmalı bir paylaşımda bulundu.

Eren Elmalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüz. Bugün hissettiklerimizi bir daha hissetmemek önümüzdeki turnuvalar için en büyük motivasyonumuz olacak. Bu tecrübeden dersler çıkararak kendimizi affettirmek ve milletimizin hak ettiği mutlulukları onlara yaşatmak için elimizden geleni yapacağız."

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