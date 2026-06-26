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Giriş Tarihi: 26.06.2026 21:58

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam etti.

AA
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı öncesinde futbol direktörü Oğuz Çetin takımla bir araya geldi.

Teknik ekip ve oyuncular ile kısa süreli bir toplantı gerçekleştiren Çetin, daha sonra antrenmanın bir bölümünü saha kenarından takip etti.

Salonda gerçekleştirilen core çalışmasının ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, devamında 2 gruba ayrılarak dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan hücum oyunlarıyla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Yıldırım'ın yanında başkan vekili Barış Göktürk ve yöneticilerden Özgür Peker de yer aldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #OĞUZ ÇETİN

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
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