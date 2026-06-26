Galatasaray'da olağanüstü genel kurul toplantısı yarın, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, 11 farklı konuda üyelerden yetki isteyecek. Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantep Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer alacak.

NBA Avrupa organizasyonunda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konular da üyelerin onayına sunulacak.

FLORYA'YA YENİ TESİS

Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projesi için çıktığı Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde yeni spor tesisi inşa edecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 80 dönümlük Florya arazisinin 60 dönümüne yakın bölümüne konut projesi yapılması için boşalttı. Galatasaray, gelir paylaşımı modeliyle devrettiği araziden yaklaşık 500 milyon dolar bekliyor.

Kulüp, konut yapılacak alana komşu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübe tahsis edilmiş 19,25 dönümlük alana yeni bir spor tesisi inşa edecek. Finsansmanını Leo Residence ile Riva'daki ikinci faz konut projesinden gelecek gelirle halletmeyi planlayan Özbek yönetimi, yaklaşık 750 milyon liraya mal olacak tesisi 2028'de bitirmeyi hedefliyor.

MECİDİYEKÖY'DEN 1,5 MİLYAR LİRA GELİR

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Mecidiyeköy'deki Leo Residence'ta kulübe ait bölümlerin değerlendirilmesi için yetki talep edecek.

Otel olarak inşaatına başlanan ancak sonrasında konut projesine çevrilen Leo Residence'da bağımsız 180 bölümden 120'sinin teslimi temmuz ayında yapılacak. Özbek yönetimi, hala kulüp bünyesinde bulunan 60 konut ve ticari alanın değerlendirilmesi için yetki isteyecek.

Söz konusu alandan yaklaşık 1,5 milyar liraya gelir hedefleyen Galatasaray, bu kaynağı yürütülen projelerin finansmanına harcayacak.

KEMERBURGAZ'DA SIRA İKİNCİ FAZDA

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni yuvası Kemerburgaz'da ikinci faz için çalışmalar başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ninin arazisini konut projesiyle değerlendiren sarı-kırmızılı ekip, futbol A takımını 2025'in başında Kemerburgaz'a taşıdı. Yaklaşık 130 dönümlük arazide ilk olarak A takım tesisi inşa edilirken, sıra futbol akademisi ile kadın futbol takımının kamp binası ile 4 sahanın yapımına geldi.

Çalışmalara başlanan ikinci fazın bitirilmesi için genel kuruldan yetki isteyecek yönetim, yaklaşık 1 milyar 150 milyon liraya mal olacak tesisi gelecek yıl içinde hizmete açmayı hedefliyor.

ASLANTEPE VADİSİ İÇİN YETKİ İSTENECEK

Tek aday olarak girdiği seçimli genel kurulda güven tazeleyen Dursun Özbek yönetimi, genel kurulda Aslantepe Vadisi'nin yapımı için yetki almaya çalışacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yanında Vadistanbul'a inen yaklaşık 60 dönümlük arazide büyük bir tesisleşme hamlesine girişti. 165 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak komplekste 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yer alacak.

Ayrıca RAMS Park'taki kulübün idari merkezi, yeni tesise taşınacak. Galatasaray Kulübü, Aslantepe ile amatör branşlardaki sportif başarıyı artırırken yönetim ve işletme giderlerinden tasarruf sağlamayı da amaçlıyor.

Yaklaşık 230 milyon dolar maliyet öngörülen kompleksin birinci fazının 2028'de, ikinci fazının ise 2030'da tamamlanması hedefleniyor. Yönetim kurulu, projenin finansmanını Mecidiyeköy ve Riva'dan gelecek gelir, sponsorluklar, tesislerin isim hakkı anlaşmaları ve proje maliyetinin yüzde 30'unu geçmeyecek tutarda kredi ile çözecek. Yönetim kurulu, inşaatın ilerletilmesi için üyelerin yetkisini isteyecek.

HASNUN GALİP YENİDEN YAPILACAK

Galatasaray Kulübünün Beyoğlu'nda bulunan eski kulüp binası yeniden inşa edilecek.

Sarı-kırmızılıların 2004 yılına kadar kulüp binası olarak kullandığı Beyoğlu Hasnun Galip Sokak'taki ananevi kulüp merkezi, yıkılıp yeniden inşa edilecek veya güçlendirilecek.

Kulüp kaynaklarıyla yapılacak yaklaşık 2 bin metrekarelik binanın 2027'de bitirilmesi planlanıyor. Projenin Galatasaray'a maliyeti 150 milyon lirayı geçecek.

RİVA'DA TİCARİ ALAN

Yeni yönetim kurulu, Riva'daki yeni arazi ile Büyükçekmece'deki arazi için gerekli işlemleri yürütmek amacıyla yetki talep edecek.

Galatasaray Kulübü, Riva'da ikinci faz konut inşaatı süren arazisine komşu 28 dönümlük ticari alanın kulübe kazandırmak için çalışmaları yürütüyor. Tapu işlemlerinin yapılması için genel kurulda yetki oylamasına gidilecek.

Büyükçekmece'de uzun süredir kulüp kullanımında 106 dönümlük spor arazisinde çok branşlı altyapı tesisleri kurulacak. Yönetim kurulu, imar çalışmaları süren araziyle ilgili idari işlemler ve proje çalışmalarının yürütülmesi için yetki talebinde bulunacak.

BASKETBOL AŞ OYLAMASI

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yakın zamanda hayata geçirilecek NBA Avrupa organizasyonunda yer alabilmek için kritik eşikte.

Erkek basketbol branşının sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla Galatasaray Basketbol AŞ'nin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde kurulacak şirketin NBA Avrupa organizasyonuna kalıcı lisans sahibi olarak katılımının sağlanması, gerek görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması için yetki oylaması yapılacak.

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, ayrıca Sportif AŞ hisselerinin satın alınması veya mevcut yüzde 60'ın altına düşmemek kaydıyla satılması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla halka arz işlemlerinin yapılması, 2026-2027 hesap dönemi için giriş ve yıllık ödentilerine yüzde 25 zam uygulanması ile çeşitli tesislerdeki ticari alanların kiraya verilmesi için yetki isteyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör