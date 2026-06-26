Gençlerbirliği’nin kamp programı açıklandı!

Gençlerbirliği'nin yeni sezon kamp programı belli oldu.

Kulübün açıklamasına göre başkent ekibi, 2 Temmuz Perşembe günü Beştepe'de toplanacak.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde 3 Temmuz'da topbaşı yapacak kırmızı-siyahlılar, 13 Temmuz'da tamamlanacak ilk etap kamp çalışmalarını Ankara'da gerçekleştirecek.

İkinci etap kamp çalışmaları için 16 Temmuz'da Kayseri'ye gidecek başkent temsilcisi, hazırlıklarını 25 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.

Kayseri kampının ardından 2 gün izin yapacak kırmızı-siyahlılar, üçüncü ve son kamp için 28 Temmuz'da Düzce'ye hareket edecek.

Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör