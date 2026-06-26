Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan’dan yabancı kuralı açıklaması! Yayın geliri sözleri

Kulüpler Birliği, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Ertuğrul Doğan şu sözleri dile getirdi:
Kulüplerimizin yabancı kuralıyla ilgili bir hassasiyeti var. Şu an itibarıyla herkesin var diyebilirim. Yabancı kuralından memnun değiller. Bununla alakalı olarak kulüplerin görüşünü alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var, buna saygılıyız ama hiçbir şey değişilmez değildir. Kulüplerimizden gelen haklı talepleri federasyonumuzla paylaşıp kendilerinden yardım isteyeceğiz.
Dünya Kupası'nda Almanya, İspanya ve Fransa'nın da gruptan çıkamadığı turnuvalar oldu. Futbolcuların eksikleri ve hataları vardır, hocamızın olabilir. Herkesin niyeti iyidir. Önemli olan bu. Keşke olmasaydı. Futbolda eleştiri var. Herkes açık olmalı ama genç arkadaşlarımıza yapılan hakaretler bize yakışmıyor.
Naklen yayın gelirlerimizde ciddi bir düşüş var. 500 milyon dolarlık gelir, şu anda 185 milyon dolar seviyelerine geldi. Kulüplerimizin tamamı Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor. Naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyesine gelmesi konusunda ısrarımız olacak. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntı çekiyor.
Dünya Kupası'nda uygulanan çipli top teknolojisi ve gol çizgisi teknolojisinin Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin ortak kararı oldu. Federasyonumuzla bu konuda görüşmeler yapacağız.
Biz daha önce federasyonumuza 12+5 olması için bir yazı yazmıştık ama geçen seneki gibi 12+2 de uygulanabilir. Federasyonla konuşmamız lazım. Bizim niyetimiz kulüplerin ve onların ortak noktada buluşması. Elimizde çok fazla oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi bir maliyet. Sınırdan kaynaklı genç oyunculara gidiyoruz. Biz Trabzonspor olarak hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. İyi genç oyunculara gidildiğinde de maliyet artıyor. Sonuç olarak kulüpler memnun değil. İbrahim Hacıosmanoğlu döndükten sonra kendisini ziyaret edeceğiz.
MHK ile alakalı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğiz. Kulüplerimizin genel olarak bir memnuniyetsizliği söz konusu.