Merih Demiral: Hayallerimizin çok uzağında kaldık!

2026 Dünya Kupası'na A Milli Futbol Takımı grup aşamasında veda etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na veda etmesi sonrası Merih Demiral bir paylaşımda bulundu.

Merih Demiral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamayı da, eleştirmeyi de en iyi milletimiz bilir. Milletimizin yaptığı her eleştiriyi saygıyla karşılıyor, haklı buluyoruz. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak ne yazık ki hayallerimizin çok uzağında kaldık. Yaşattığımız hayal kırıklığı ve üzüntü için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz.

Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor ve sorumluluğunu alıyoruz. 7'den 70'e hepinizi üzdüğümüzün, beklentilerinizi karşılayamadığımızın farkındayız. Ay-yıldızlı formaya layık olabilmek ve milletimizi yeniden gururlandırabilmek için her zaman daha çok çalışacağız.

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