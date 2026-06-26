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Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:59

Mert Müldür: Bu hikaye burada bitmemeliydi!

Milli futbolcu Mert Müldür, Dünya Kupası’na veda edilmesi sonrası bir paylaşım yaptı.

Mert Müldür: Bu hikaye burada bitmemeliydi!
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Milli futbolcu Mert Müldür, 2026 Dünya Kupası'na veda edilmesi sonrası bir paylaşımda bulundu.

Mert Müldür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadık. Ancak bu hikaye burada bitmemeliydi.

Maalesef hedeflediğimiz sonuçları alamadık ve ülkemizi istediğimiz gibi sevindiremedik. Dolayısıyla hepimiz hala çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz.

Şimdi önümüze bakıp daha çok çalışacak, gelecek turnuvalarda bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. İyi günde, kötü günde; Ne mutlu Türküm diyene!

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #MERT MÜLDÜR #DÜNYA KUPASI #2026 DÜNYA KUPASI

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Mert Müldür: Bu hikaye burada bitmemeliydi!
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