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Giriş Tarihi: 26.06.2026 21:11

Oğuz Aydın: Affettirmek için elimizden geleni yapacağız!

Milli futbolcu Oğuz Aydın, ABD maçından sonra bir paylaşımda bulundu.

Oğuz Aydın: Affettirmek için elimizden geleni yapacağız!
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2026 Dünya Kupası D Grubu'nu sonuncu sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, organizasyona grup aşamasında veda etti.

A Milli Futbol Takımı'ndan Oğuz Aydın, ABD ile oynanan son maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Oğuz Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün hissettiğimiz hayal kırıklığı, artık bu formayı her giydiğimizde bizi daha güçlü, daha hazır ve daha kararlı kılacak olan şey.

Bütün milletimizden onları gururlandıramadığımız için özür dileriz. Bu hissettiklerimizi unutmadan kendimizi affettirmek için elimizden geleni yapacağız.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OĞUZ AYDIN #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ABD

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Oğuz Aydın: Affettirmek için elimizden geleni yapacağız!
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