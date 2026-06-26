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Giriş Tarihi: 26.06.2026 07:33

Orkun Kökçü, milli takımda 5. golünü kaydetti

Milli futbolcu Orkun Kökçü, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 5. golünü attı.

İHA
Orkun Kökçü, milli takımda 5. golünü kaydetti
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile mücadele ederken, millilerin 2. golü Orkun Kökçü'den geldi. Mücadelenin 32. dakikasında Arda Güler'in ara pasında defansın arkasına sarkan Eren Elmalı'nın içeriye çevirdiği topu kale önünde Orkun Kökçü ağlarla buluşturdu ve 2-1 öne geçirdi.
25 yaşındaki futbolcu, ABD müsabakasıyla A Milli Takım'daki 53. maçına çıkarken, toplamdaki gol sayısını 5 yaptı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Orkun Kökçü, 88. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Orkun Kökçü, milli takımda 5. golünü kaydetti
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