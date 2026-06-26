Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salih Özcan: Yaşadıklarımız bizi daha da güçlendirecek!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:51

Salih Özcan: Yaşadıklarımız bizi daha da güçlendirecek!

Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na vedası sonrası bir paylaşım yaptı.

Salih Özcan: Yaşadıklarımız bizi daha da güçlendirecek!
  • ABONE OL

2026 Dünya Kupası'na A Milli Futbol Takımı grup aşamasında veda etti.

Milli futbolcu Salih Özcan, 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesi sonrası bir paylaşımda bulundu.

Salih Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef hikayemiz bu noktada sona erdi. Bu takım çok daha fazlasını hak ediyordu. Bu yüzden, ülkemize ve bizlere inanan herkese hak ettiğimiz mutluluğu yaşatamamış olmanın üzüntüsünü derinden hissediyoruz. Ama biz, iyi günde de kötü günde de omuz omuza duran bir aileyiz. Bu yaşadıklarımız bizi daha da güçlendirecek ve gelecekte birlikte çok daha büyük başarılara ulaşacağız."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #SALİH ÖZCAN #2026 DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Özcan: Yaşadıklarımız bizi daha da güçlendirecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA