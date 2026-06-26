Salih Özcan: Yaşadıklarımız bizi daha da güçlendirecek!

2026 Dünya Kupası'na A Milli Futbol Takımı grup aşamasında veda etti.

Milli futbolcu Salih Özcan, 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesi sonrası bir paylaşımda bulundu.

Salih Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef hikayemiz bu noktada sona erdi. Bu takım çok daha fazlasını hak ediyordu. Bu yüzden, ülkemize ve bizlere inanan herkese hak ettiğimiz mutluluğu yaşatamamış olmanın üzüntüsünü derinden hissediyoruz. Ama biz, iyi günde de kötü günde de omuz omuza duran bir aileyiz. Bu yaşadıklarımız bizi daha da güçlendirecek ve gelecekte birlikte çok daha büyük başarılara ulaşacağız."

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