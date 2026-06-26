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Giriş Tarihi: 26.06.2026 15:18

Türkiye ve ABD Futbol Federasyonu başkanları bir araya geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD Futbol Federasyonu Başkanı Cindy Parlow Cone ile bir araya geldi.

İHA
Türkiye ve ABD Futbol Federasyonu başkanları bir araya geldi!
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı karşılaşma sırasında FIFA Konseyi Üyesi Tan Sri Dato' Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin ile FIFA Konseyi Üyesi ve ABD Futbol Federasyonu Başkanı Cindy Parlow Cone ile bir araya geldi.

Maçın oynandığı Los Angeles Stadyumu'nda gerçekleştirilen görüşmede Başkan Hacıosmanoğlu, ABD'li mevkidaşı Cindy Parlow Cone'a üzerinde isminin yer aldığı A Milli Takım forması takdim etti.

Dostluk mesajlarının verildiği görüşme, karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #A MİLLİ TAKIM #İBRAHİM HACIOSMANOĞLU #FIFA

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Türkiye ve ABD Futbol Federasyonu başkanları bir araya geldi!
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