Uğurcan Çakır: Tarif etmek gerçekten çok zor!

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı grup aşamasında organizasyona veda etti.

A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Uğurcan Çakır, Dünya Kupası'na veda sonrası bir paylaşımda bulundu.

Uğurcan Çakır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Ancak demek ki bir yerlerde eksik kaldık, hatalar yaptık ve 24 yıl sonra katıldığımız bu turnuvaya erken veda ettik. Bunun üzüntüsünü tarif etmek gerçekten çok zor.

Bizi 7'den 70'e destekleyen, dualarıyla ve sevgisiyle yanımızda olan ülkemizin her bir ferdinden içtenlikle özür diliyorum. Bugün turnuvaya bir galibiyetle veda edebilmek için sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ve bunu başardık. Bu forma için, bu bayrak için daha iyisini başarmak adına her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör