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Giriş Tarihi: 26.06.2026 21:07

Zeki Çelik: Turnuva istediğimiz gibi geçmedi!

Milli futbolcu Zeki Çelik, Dünya Kupası’na veda sonrası bir paylaşım yaptı.

Zeki Çelik: Turnuva istediğimiz gibi geçmedi!
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2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı grup sonuncusu oldu ve organizasyona veda etti.

A Milli Futbol Takımı'ndan Zeki Çelik, Dünya Kupası'na vedanın ardından bir paylaşımda bulundu.

Zeki Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Maalesef turnuva istediğimiz gibi geçmedi. Ancak son maçımızda sizlere en azından bir galibiyet armağan edebilmek için elimizden geleni yaptık. Bize her koşulda destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Daha iyisi için her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ZEKİ ÇELİK #DÜNYA KUPASI

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Zeki Çelik: Turnuva istediğimiz gibi geçmedi!
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