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Giriş Tarihi: 17.07.2026

Öncelik on numara Enciso listemizde

Öncelik on numara Enciso listemizde
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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSYİAD'da açıklamalarda bulundu. Buruk'tan satırbaşları şöyle: "Icardi, G.Saray için bir ikondu. Son 4 sezondaki şampiyonluklarda performansı önemliydi. Görüştüğümüz oyuncular var. Icardi'nin gitmesiyle 23 yaş üstü yabancı oyuncu kontenjanında yer açıldı. On numara ve santrfor için önceliğimiz var. Bruno Fernandes'le iletişime geçmedik. Jhon Duran'la ilgili bir girişimimiz olmadı. Brahim Diaz ile ilgili de olmadı. Geniş bir listemiz var. 3-4 oyunculuk bir havuz üzerinde çalışıyoruz. Julio Enciso da bu isimlerden biri. Ponomarenko da listemizde yer alıyor. Valverde-G.Saray haberlerini gördüm ben de ama çok gerçekçi gelmedi. Salah'ın bizde hiç adı geçmedi.

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Öncelik on numara Enciso listemizde
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