Devlerin gözdesi Puerta listede

Beşiktaş
, Racing Santander forması giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta'yı listesine dahil etti. Siyahbeyazlıların, oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı ancak şu an için Santander ile bir görüşmenin gerçekleşmediği belirtildi. İspanyolekibinin, 22 yaşındakiPuerta için yaklaşık 20 milyonEuro bonservis geliribeklentisi olduğu öğrenildi.
Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı ile dikkatleri çeken oyuncu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Eintracht Frankfurt, Porto, Lazio, Roma Bologna ve Atalanta da ilgileniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör