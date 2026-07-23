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Giriş Tarihi: 23.07.2026

Devlerin gözdesi Puerta listede

Devlerin gözdesi Puerta listede
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Beşiktaş, Racing Santander forması giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta'yı listesine dahil etti. Siyahbeyazlıların, oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı ancak şu an için Santander ile bir görüşmenin gerçekleşmediği belirtildi. İspanyolekibinin, 22 yaşındakiPuerta için yaklaşık 20 milyonEuro bonservis geliribeklentisi olduğu öğrenildi. Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı ile dikkatleri çeken oyuncu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Eintracht Frankfurt, Porto, Lazio, Roma Bologna ve Atalanta da ilgileniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Devlerin gözdesi Puerta listede
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