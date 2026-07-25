Trabzonspor’dan Michel Junior Diaz atağı!

Trabzonspor, takımdan ayrılması gündemde olan Nwaiwu'nun yerini doldurmak için arayışlara başladı.

Bordo mavililerin radarına giren son isim ise Fransız kulübü Troyes'un formasını giyen Michel Junior Diaz oldu.

1.93 metrelik boyu, hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fildişi Sahilli stoper, Trabzonspor scout ekibi tarafından bir süredir mercek altındaydı.

HENÜZ RESMİ GİRİŞİM YOK

Stoperin yanı sıra ön liberoda da görev yapabilen oyuncu için hazırlanan raporların son derece olumlu olduğu belirtildi. Trabzonspor kurmaylarının genç savunmacıyı yakından takip ettiği ancak an itibarıyla ne Troyes'a ne de menajerlik şirketine yapılmış resmi bir girişimin olmadığı ifade edildi.

Nwaiwu'nun ayrılığının resmiyet kazanması durumunda, yönetim harekete geçecek.

PERFORMANSI

Troyes'la 39 resmi maça çıkan Junior Diaz, 3519 dakika süre aldı. Savunmada görev yapmasına rağmen takımına 2 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör