Shomurodov’u listesine aldı

Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek adına Başakşehir'in 31 yaşındaki forveti Eldor Shomurodov ile ilgileniyor. Bordo-mavililerin oyuncunun durumunu sormak adına bir nabız yoklaması yaptığı ancak kulübüneya da temsilcisine resmi bir tekliftebulunmadığı öğrenildi. Transfer sürecindeki en büyük engellerin başında yıldız santrforun yüksek maliyeti ve bordo-mavili ekibin mevcut yabancı kontenjanı sınırına takılması geliyor. Süper Lig'deki yabancı kuralı nedeniyle kadro dengesini dikkatli kurmak zorunda olan Trabzonspor yönetimi, bütçeyi zorlamamak adına bu transfer hamlesini şimdilik beklemeye aldı. Bordo-mavilikurmayların, ilerleyen günlerde yaşanabilecekkadro boşalmaları veya malişartların esnemesi ihtimaline karşıShomurodov'un durumunu yakındantakip etmeyi sürdüreceği ifade edildi.

ONURALP'E OLİMPİYAT VİZESİ

TRABZONSPOR'UN genç file bekçisi Onuralp Çevikkan, kariyerinde önemli bir uluslararası deneyim yaşayacak. Bordomavilikulüp, yetenekli kalecinin 2028 LosAngeles Olimpiyat Oyunları eleme karşılaşmalarındamücadele edecek olan U-23 MilliTakımı'nın kadrosunda yer almasına resmionayı verdi. Önümüzdeki ay kampa katılacak olan Onuralp, olimpiyat vizesi almak için çıkılacak kritik maçlarda görev yapacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör