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Giriş Tarihi: 18.08.2026 00:57

Trabzonspor'un UEFA listesi belli oldu! Salah kadroda...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu. Muhammed Salah da kadroda yer aldı.

Trabzonspor’un UEFA listesi belli oldu! Salah kadroda...
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile karşılaşacak. 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu. Yeni transfer Muhammed Salah da kadroda yer aldı.

Trabzonspor'un Ferencvaros maçı için UEFA listesi şu şekilde:

Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal

Forvet: Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Trabzonspor'un UEFA listesi belli oldu! Salah kadroda...
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