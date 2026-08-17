Trabzonspor’un UEFA listesi belli oldu! Salah kadroda...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile karşılaşacak. 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu. Yeni transfer Muhammed Salah da kadroda yer aldı.
Trabzonspor'un Ferencvaros maçı için UEFA listesi şu şekilde:
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal
Forvet: Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu.