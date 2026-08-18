Beşiktaş’ın Lukebakio için yaptığı teklif belli oldu! 2 isim daha listede...

ALTERNATİF İSİMLER NERES VE GHEDJEMIS

Tecrübeli oyuncusunu bonservisiyle göndermeyi düşünen kulübünün istediği bedel ise yine bu seviyelerde. Kartal, kendişartlarında butransferi gerçekleştirmeyiplanlıyor. Lukebakio'nun alternatifi ise Napoli'den David Neres...

Başkan Serdal Adalı'nın, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bizzat kendisinin görüştüğü kaydedildi. 29 yaşındaki sağ kanat için İtalyan ekibinin 20- 25 milyon Euro aralığında beklentisi olduğu aktarıldı. Ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Frosinone'de forma giyen Cezayirli futbolcu Fares Ghedjemis'in de gündemde olduğu aktarıldı.

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