Beşiktaş, Ümit Akdağ’ı resmen açıkladı! UEFA listesine dahil edildi...

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Siyah-beyazlılar, 4 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki oyuncunun lisansını çıkardı ve UEFA listesine eklendi.