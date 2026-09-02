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Giriş Tarihi: 3.09.2026 00:52 Son Güncelleme: 3.09.2026 00:55

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı resmen açıkladı! UEFA listesine dahil edildi...

Beşiktaş Alanyaspor’da forma giyen Ümit Akdağ ile 4 yıllığına anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Oyuncunun transferi TFF’ye bildirilirken, UEFA listesine de eklendi.

Beşiktaş, Ümit Akdağ’ı resmen açıkladı! UEFA listesine dahil edildi...
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Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Siyah-beyazlılar, 4 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki oyuncunun lisansını çıkardı ve UEFA listesine eklendi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #ALANYASPOR #BEŞİKTAŞ #UEFA #ÜMİT AKDAĞ #TFF

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Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı resmen açıkladı! UEFA listesine dahil edildi...
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