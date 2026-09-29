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Giriş Tarihi: 29.09.2026 18:16

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi açıklandı!

Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

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AA
Serdal Adalı’nın yönetim kurulu aday listesi açıklandı!
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini teslim etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başkan Serdal Adalı, seçimin camia için hayırlı olması temennisinde bulunarak, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.

Başkan adayı Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI
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Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi açıklandı!
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