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Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:53 Son Güncelleme: 25.10.2026 09:54

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım harekete geçti!

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın önderliğinde, Galatasaray derbisi öncesinde moral yemeği düzenlendi.

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Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım harekete geçti!
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Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için harekete geçti.

MORAL YEMEĞİ

Sarı-lacivertli futbolcular için dün akşam özel bir yemek organizasyonu düzenlendi. Keyifli geçen gecede takıma pozitif enerji aşılandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Samandıra'da takımla bir araya gelmesi planlanıyor.

DERBİ DESTEĞİ

Futbolcularla buluşması beklenen Yıldırım'ın, sarı-lacivertli oyunculara moral vermesi ve derbi galibiyeti yolunda takıma destek olması hedefleniyor. Camia, Galatasaray karşısında alınacak galibiyetle taraftarlara büyük bir sevinç yaşatmak istiyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #GALATASARAY #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım harekete geçti!
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