Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım harekete geçti!

MORAL YEMEĞİ

Sarı-lacivertli futbolcular için dün akşam özel bir yemek organizasyonu düzenlendi. Keyifli geçen gecede takıma pozitif enerji aşılandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Samandıra'da takımla bir araya gelmesi planlanıyor.