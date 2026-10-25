Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım harekete geçti!

MORAL YEMEĞİ
Sarı-lacivertli futbolcular için dün akşam özel bir yemek organizasyonu düzenlendi. Keyifli geçen gecede takıma pozitif enerji aşılandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Samandıra'da takımla bir araya gelmesi planlanıyor.
DERBİ DESTEĞİ
Futbolcularla buluşması beklenen Yıldırım'ın, sarı-lacivertli oyunculara moral vermesi ve derbi galibiyeti yolunda takıma destek olması hedefleniyor. Camia, Galatasaray karşısında alınacak galibiyetle taraftarlara büyük bir sevinç yaşatmak istiyor.