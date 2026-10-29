Galatasaray’da Gabriel Sara, Konyaspor maçıyla ’dalya’ diyecek!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray yarın Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara için bu maçın önemi ayrı olacak. Sara müsabakada forma giymesi durumunda dalya diyecek.



18 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ

Galatasaray, Gabriel Sara'yı 4 Ağustos 2024 tarihinde İngiliz ekibi Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etti. Sarı-kırmızılarla 5 yıllık sözleşme imzalayan Sara, geçen 2 sezonda kazanılan başarılarda önemli katkı verdi.



99 MAÇTA 10 GOL ATTI

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 99 müsabakada görev aldı. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 10 gol, 18 asistlik performans sergiledi.



3 KUPA KAZANDI

Gabriel Sara, Galatasaray'da geride kalan sezonlarda toplam 3 kupa kazandı. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



FENERBAHÇE DERBİSİNDE GOL SEVİNCİ YAŞADI

27 yaşındaki futbolcu, derbilerde Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a karşı da 4 kez mücadele etti ve 1 gol attı. Sara, sarı-lacivertlilerle 21 Eylül 2024 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbide ağları havalandırdı.

Bu sezon ligde 9, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta forma giyen Gabriel Sara, 2 gol, 3 asistle oynadı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör