Okan Buruk’tan hakeme Batrakov tepkisi! ’Dayak yedi’

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.



Stuttgart'ın hücum gücünün yüksek olduğunu söyleyen Buruk, "İlk yarıda 2-0 yaptık. İkinci yarı hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik. Bence zemin iki takımı da etkiledi. İki takımın baskı yapması, uzun topların çoğalmasını da sağladı. Rakibimizin önemli pozisyonları oldu. Kazandığımız için mutluyuz, 6 puana geldik. Maç içerisinde fiziksel güçlerini hep gösterdiler. Boy ortalamaları 1.86'yı gösteriyordu. Çok iyi bir takım. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici. Ülke puanı için de aldığımız her galibiyet önemli. Ülke takımları olarak puanımızı yükseltiyoruz. Üstteki takımları yakalama şansını hayal ediyoruz. Hem maç kazanmak önemli hem bir üst tura gidebilmek bizim için önemli" diye konuştu.



Milli maçlar için verilecek araya kazanarak girmek istediklerini belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Amedspor maçı var. Ekim ayını kapattık, kasım ayına da galibiyetle başladık. Bütün oyuncularım takımın başarısı çaba sarf ediyor. Leroy Sane de her antrenmanda yüzde 100 çalışıyor. O formayı almak için elinden geleni yapıyor. Leao'yu lig maçında 90 dakika oynattık. Bugünkü planımız sol açıkta Barış ile başlayıp, Rafa ile devam etmekti. Geniş bir kadromuz var. Hepsi oynamak istiyor. Önemli imzalar atıyorlar, karşılığını vermek için de elinden gelenin en fazlasını yapıyor. Biz de onların mutlu bir şekilde olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu taraftarın önüne çıktıkları zaman ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Birbirlerine alışma süreci de önemliydi. Galibiyetlerle birlikte bunu yukarıya çektik" şeklinde konuştu.