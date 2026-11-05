Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'na davet edildi!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:40

Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'na davet edildi!

Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı’na davet edildi!
  • ABONE OL

Almanya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta 13 Kasım Cuma günü Belgrad'da Sırbistan ve 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda grup lideri Hollanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un belirlediği 24 kişilik kadroda Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Alexander Nübel de yer aldı.

Nübel, eylül ayında açıklanan milli takım kadrosuna da davet edilmiş ve Yunanistan karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı.

30 yaşındaki file bekçisi, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 19 maçın 8'inde kalesini gole kapatırken, ağlarında ise 18 gol gördü.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ALMANYA MİLLİ TAKIMI #BAYERN MÜNİH #JÜRGEN KLOPP #ALEXANDER NÜBEL #BEŞİKTAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'na davet edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA