Santrfor sıkıntısı ortada

SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki performansını, Belçika maçındaki hataları ve yapılan eleştirileri yorumladı. İşte sorular ve cevapları:

İlk sınavında Belçika'ya 2-1 yenilen Sergen Yalçın'ın takımını genel olarak nasıl buldunuz? Çok güçlü bir rakip karşısında zor bir maça çıktık. Bu seviyedeki takımlar gerçekten bizden üstün, bunu kabul etmek lazım. İyi mücadele ettik ama maalesef çok kolay pozisyon veriyoruz. Bütün sıkıntı bu. Bunun çeşitli etkenleri var; bir defa pas trafiğimiz yeterli değil. Bir de başımıza Uluslar Ligi'nde ilk defa oynayan Doku çıktı. Performansı bizi çok olumsuz etkiledi. Şahane bir Arda golüyle öne geçtik ama Doku'dan gelişen ataklarla kolay iki gol yedik. En olumsuz görüntümüz 45 ile 65. dakikalar arasıydı. Son dakikalarda gol aradık, bulabilirdik ama iki pozisyonda kaleciyi geçemedik.



UĞURCAN KALEYİ BAŞARIYLA KORUYOR



Kale güven veriyor mu, yoksa Berke Özer artık formayı Uğurcan Çakır'dan almalı mı?

Uğurcan Çakır, oldukça deneyimli kalecimiz ve çok başarılı maçları var. Uluslararası deneyimi de yüksek. Sergen Yalçın hoca belki ileride Berke'ye de şans verebilir, bilemiyorum. Ama sonuçta Uğurcan kaleyi başarıyla koruyor.



KENAN'IN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR



Hakan Çalhanoğlu'nun yedek soyunması bir mesaj mıydı? İlk 11 tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır, mesaj değildi; Hakan şu anda tam hazır değil.

Oyuna girdikten sonra da bizim bildiğimiz eski Hakan değildi. Önemli oyuncularımızın eksikliği belirleyici oldu. Orkun sakatlıktan yeni çıktı, Hakan yeni oynadı. Ofansif aksiyonlar için en önemli faktör kanat forvetidir. Rakibimizde bir Doku'nun neler yaptığını gördük. Bizim elimizde birinci sınıf kanat forveti olarak bir tek Kenan Yıldız var, o da maalesef uzun süredir sakat. İlk 11 için söyleyecek fazla bir şey yok; hoca santrforla oynamak istedi ancak Enes'in fiziksel eksikleri vardı.



ARDA AKTİF DİNLENME BİLE YAPAMIYOR!



Arda Güler'in sahadaki mücadelesi ve şık frikiği için neler söylersiniz?

Takımda organizasyon sıkıntısı olduğu için Arda Güler tek başına mücadele etmek zorunda kalıyor ve biraz ferdi oyunlara yöneliyor. Ancak müthiş bir yetenek ve yine elinden geleni yaptı. Çok hırslı, hatta aşırı hırsından dolayı aktif dinlenme bile yapamıyor. Attığı gol ise gerçekten müthişti; hatıralardan ve hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir gol.



YALÇIN'I, MONTELLA İLE KIYASLAMAK İÇİN ERKEN



Vincenzo Montella ile Sergen Yalçın'ı kıyasladığımızda sahada bir fark gördünüz mü?

Belçika müsabakasında alınan bu sonuçla kıyaslama yapmak çok erken olur. Vincenzo Montella'nın, Dünya Kupası'na kadar çok önemli başarıları vardı. Grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası'na katıldık, çeyrek finali kıl payı kaybettik, Uluslar A Ligi'ne çıktık, Dünya Kupası'na gittik. Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası kamuoyunda ve medyada aleyhte bir tutum oluştu. Bence Sergen Yalçın'ı asıl test edeceğimiz maçlar Avrupa Şampiyonası elemeleridir.



TEK ELEŞTİRİM OĞUZ TERCİHİNE



Sergen Yalçın'ın ilk maçı için eleştirilecek en önemli sıkıntı neydi?

Tek anlamadığım ve ciddi olarak eleştireceğim konu Oğuz Aydın'ın mevkisi. Oğuz Aydın'ın yeri kesinlikle sağ bek değil. Üstelik karşısında Doku gibi bir oyuncu vardı. Ben Zeki'yi sakatlığı nedeniyle oynamadı biliyordum ama sonradan oyuna girdi. Madem sakat değildi, neden oynamadı? Tek eleştirim budur.



BU GRUPTA DİŞİMİZE GÖRE RAKİP YOKTU



Sergen Yalçın, Fransa maçında nasıl bir yol izlemeli?

Aynı sistemle devam edecektir. Kendisi de zaten santrforla oynayacağını söylüyor. Fransa maçında kendimizi bir kez daha test edeceğiz ve ardından Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanacağız. Önemli olan bu maçlardan ders çıkarmak. Çok zor bir gruba düştük, dişimize göre tek bir rakip bile yok. Bunu da hesaba katmak lazım.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör