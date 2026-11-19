Yaz başında Muhammed Salah takviyesiyle büyük ses getiren Trabzonspor, forvet transferinde de rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Önceliği Tottenham forması giyen Richarlison'a veren bordo-mavililer, bunun için yoğun mesai veriyor. Ada kulübü ve temsilcisiyle temaslarını sıklaştıran yönetim, transferi bitirmeye kararlı.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Daha fazla süre alabileceği bir takımda oynamak isteyen Sambacı'nın gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki yıldız için pazarlıklarda henüz anlaşma sağlanamadı.

PLASE SORLOTH

Trabzonspor, önümüzdeki günlerde Tottenham'ın kapısını yeni bir teklifle çalarak pürüzleri gidermeye çalışacak. Karadeniz devi, olumsuzluk halinde rotasını 2019-2020 sezonunda forması nı giyen Alexander Sörloth'a kıracak ve Atletico Madrid ile masaya oturacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör