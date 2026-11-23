UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Aston Villa, yarın saat 20.45'te Galatasaray'ın konuğu olacak. İngiliz ekibinde teknik direktör Unai Emery kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarınki maç öncesinde son antrenmanı İstanbul'da yapamadıklarını ancak bunun nadir bir olay olduğunu dile getiren İspanyol teknik adam, "Rutinlerimiz değişmedi. Uzun bir yola gideceğiz, zaman farkı da söz konusu. Geçen sene Fenerbahçe maçında antrenmanımızı orada yapmıştık. Bu durumda da bu kararı verebilirdik.

Zeminin nasıl olacağı önemli; fakat her iki takım için de aynı olacağından, bu bir mazeret değil. Biz maça odaklanmış durumdayız ve rakibimizi analiz ettik. Umarım zemin olabilecek en iyi durumdadır" ifadelerini kullandı.

'HEM HÜCUM HEM SAVUNMADA ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR'

Sarı-kırmızılı ekipteki eksik oyuncularla ilgili düşünceleri sorulan Emery, "Ortaya fark koyabilecek oyuncuları var, bireysel olarak da seviyeleri yüksek oyuncular. Benim için önemli olsan şey Galatasaray takımının takım olarak nasıl oyun ortaya koyacağı, bütün olarak ortaya koydukları taktikler. Çünkü hem hücum hem savunmada çok iyi oyuncuları var. Belki oynamayacak oyuncuları olacaktır ama çok iyi forvetleri de var. Taraftarların da desteğiyle bütünü düşünmek zorundayız ve ne kadar yoğun oynadıklarını göz önünde bulundurmak zorundayız" diye konuştu.

'ZEMİNİN MAÇIN OYNANABİLECEĞİ DÜZEYDE OLMASI ÖNEMLİ'

Rams Park'taki zeminle ilgili de konuşan Unai Emery, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için de onlar için de aynı şey geçerli. Oynamaya gayret edeceğiz, futbol oynamak buradaki hedef. Zeminin maçın oynanabileceği düzeyde olması önemli. Bizim kendi görüşlerimizi ya da oyunumuzu zeminin durumu değiştirmeyecek."

'EN İYİ 8'DE OLABİLİRİZ'

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını ilk 8 takım içinde bitirebileceklerini söyleyen Emery, "Her maç bize çok fazla bilgi veriyor. Kaç puan aldığımız da devam edebilmemiz için önemli. Her maçı farklı düşünüyoruz. En iyi 8'de olabiliriz. Favori değiliz çünkü Şampiyonlar Ligi'nde iki sene önce başlayan bu farklı uygulama genelde öğrenen takımlarla ilerliyor. Hatalar yapıyorsunuz ama buna rağmen ilk 8'de yer alabiliyorsunuz. İlk 8'de olanı tahmin etmek çok zor. Her maçı ayrı düşünmeliyiz. Yarın maç sonrası çok farklı olacak. Bu hayali kurabilmek için şu anda doğru yerdeyiz" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör