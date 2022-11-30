1 formaya 3 aday

Teknik direktör Okan Buruk, dört hazırlık maçında Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu ve Juan Mata’yı 8 numara pozisyonunda deneyip, son kararını verecek
Antrenmanda sakatlanan ve sağayak bileği dış yanbağlarında yırtıktespit edilen Sergio Oliveira 4-6 hafta arasında takımdaki yerini alamayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Oliveira'nın yokluğunda oyun planını değiştirmek zorunda kalacak. Portekizli 8 numara yerine ilk 11'e üç aday var: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu ve Juan Mata.
İKİ MAÇI KAÇIRACAK
Oliveira'ya kıyasla Midtsjöve Berkan daha defansif,Mata ise ofansif özellikleresahip. Okan Buruk;Rayo Vallecano, Villarreal,Adana Demirspor ve Toulouseile oynanacak hazırlıkmaçlarında Midtsjö, Berkanve Mata'yı 8 numara pozisyonundadeneyip kararınıverecek. Lige dönüşte İstanbulsporve Sivasspor maçlarınıkesin olarakkaçıracak Oliveira'nın,ocak ayındakiF.Bahçe derbisine yetiştirilmesineçalışılıyor.
YUSUF DEMİR PLANI
DÜNYA Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray, bu karşılaşmaların hepsinde Yusuf Demir'i kullanacak. Mertens ve Rashica'ya alternatifolarak görülen 19 yaşındakioyuncunun böylece ilk 11 seviyesinegelmesi planlanıyor. Kupa arası Yunus Akgün için de önemli. 12 günlük izinde tatile çıkmayan ve ekstra çalışmalar yapan Yunus'un sözleşmesiuzatılacak.