1 formaya 3 aday

Antrenmanda sakatlanan veSergio Oliveira 4-6 hafta arasında takımdaki yerini alamayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Oliveira'nın yokluğunda oyun planını değiştirmek zorunda kalacak. Portekizli 8 numara yerine ilk 11'e üç aday var: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu ve Juan Mata.Okan Buruk;Rayo Vallecano, Villarreal,Adana Demirspor ve Toulouseile oynanacak hazırlıkmaçlarında Midtsjö, Berkanve Mata'yı 8 numara pozisyonundadeneyip kararınıverecek. Lige dönüşte İstanbulsporve Sivasspor maçlarınıkesin olarakkaçıracakDÜNYA Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray, bu karşılaşmaların hepsinde Yusuf Demir'i kullanacak.Kupa arası Yunus Akgün için de önemli. 12 günlük izinde tatile çıkmayan ve ekstra çalışmalar yapan