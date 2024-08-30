1 numara aranıyor!

Aslan Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken taşlar da yerinden oynadı. Young Boys maçlarındaİsviçre'de ki maçta hatalı iki gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, İstanbul'daki rövanşta ise ağlarında gördüğü gol sonrasında rakibe çelme takarak kırmızı kart aldı veGeçen sezon sonuna doğru Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Uruguaylı kaleciyle 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. +1 yıllık opsiyonda performansa bağlı madde bulunmuyor. Sözleşmenin 2025-26 sezonunda uzatılması Galasaray'ın elinde. Ancak formsuzluğu üst seviyeye çıkan 38 yaşındaki oyuncu için yolun sonuna gelinmek üzere.