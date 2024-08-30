1 numara aranıyor!

Aslan Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken taşlar da yerinden oynadı. Young Boys maçlarında kader adamı kaptan Fernando Muslera oldu.
İsviçre'de ki maçta hatalı iki gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, İstanbul'daki rövanşta ise ağlarında gördüğü gol sonrasında rakibe çelme takarak kırmızı kart aldı ve UEFA'dan en az 3 maçlık cezanın da önünü açtı.
Geçen sezon sonuna doğru Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Uruguaylı kaleciyle 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. +1 yıllık opsiyonda performansa bağlı madde bulunmuyor. Sözleşmenin 2025-26 sezonunda uzatılması Galasaray'ın elinde. Ancak formsuzluğu üst seviyeye çıkan 38 yaşındaki oyuncu için yolun sonuna gelinmek üzere. Yönetim, 13 yıllık G.Saray kariyerine finali bu sezonun sonunda yapmak istediği Muslera için yeni kaleci arayışlarına da şimdiden başladı.