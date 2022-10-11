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Giriş Tarihi: 11.10.2022

1 şampiyonluktan fazlası!

MEHMET ÖZCAN
1 şampiyonluktan fazlası!

Sarı-kırmızılılarda herkes bireysel hedeflerinde de zafer planlıyor. Mertens&Mata kariyerlerinde ilk lig şampiyonluğunu isterken İcardi de yeniden vitrine çıkmanın peşinde! Boey&Dubois Fransa Milli Takımı'nı gözlerken Bafetimbi Gomis'in hayali ise kulübün en golcü yabancısı olmak

Bu sezon 13 oyuncuyu transfer eden Galatasaray, yıldızlar topluluğu bir kadroya kavuştu. Sarıkırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'tan futbolculara kadar herkes şampiyonluğa ulaşmak için kendisini özel olarak motive ediyor. İşte detaylar...
1- Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da 7 şampiyonluk gören Okan Buruk, teknik direktör olarak da aynı mutluluğu yaşamak istiyor.
2- Dünya yıldızları Mertens ve Mata'nın henüz lig şampiyonluğu yok. İki oyuncu da kariyerlerindeki eksik parça olan şampiyonluğu düşünerek sarı-kırmızılı takımı seçti.
3- PSG'de dibe vuran İcardi atacağı gollerle tekrar Avrupa piyasasında vitrine çıkmaya konsantre oldu.
4- Kamerun'u bekleten Sacha Boey'in Fransa Milli Takım hayali var. Leo Dubois de tekrar milli takıma seçilme hedefiyle Galatasaray'a geldi.
5- Sevilla'ya transferi gerçekleşmeyen Victor Nelsson, sergileyeceği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olmanın planını yapıyor.
6- Galatasaray kariyerinde 42 golü bulunan Gomis, 48 gollü Baros'u geçerek Hagi'den sonra sarıkırmızılı kulübün en golcü yabancısı olma peşinde.

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1 şampiyonluktan fazlası!
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