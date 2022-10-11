1 şampiyonluktan fazlası!

Bu sezon 13 oyuncuyu transfer eden Galatasaray, yıldızlar topluluğu bir kadroya kavuştu. Sarıkırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'tan futbolculara kadar herkes şampiyonluğa ulaşmak için kendisini özel olarak motive ediyor. İşte detaylar...Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da 7 şampiyonluk gören Okan Buruk,Dünya yıldızları Mertens ve Mata'nın henüz lig şampiyonluğu yok. İki oyuncu da kariyerlerindeki eksik parça olan şampiyonluğu düşünerek sarı-kırmızılı takımı seçti.3- PSG'de dibe vuran İcardi atacağı gollerle tekrar Avrupa piyasasında vitrine çıkmaya konsantre oldu.Kamerun'u bekletenFransa Milli Takım hayali var.Sevilla'ya transferi gerçekleşmeyen Victor Nelsson, sergileyeceği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olmanın planını yapıyor.Galatasaray kariyerinde 42 golü bulunan Gomis,geçerek Hagi'den sonra sarıkırmızılı kulübün en golcü yabancısı olma peşinde.