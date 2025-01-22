10 kişi kalacaktı, gol attı

Aslantepe'de dakikalar 50'yi gösterdiğinde yürekler ağza geldi. Kullanılan köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle Estonyalı hakem ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı.
Ancak bu sırada VAR'dan pozisyon öncesinde potansiyel penaltı pozisyonu için uyarı geldi. Monitör başına gidip pozisyonu izleyen Kristo Tohver önce Barış'ın kırmızı kartını iptal etti, ardından penaltı noktasını gösterdi.
10 kişi kalmaktan kurtulan Aslan, Osimhen'in penaltı vuruşuyla da skoru 3-1'e getirdi.