10 kişi kalacaktı, gol attı

Aslantepe'de dakikalar 50'yi gösterdiğinde yürekler ağza geldi. Kullanılan köşe vuruşundaAncak bu sırada VAR'dan pozisyon öncesinde potansiyel penaltı pozisyonu için uyarı geldi.10 kişi kalmaktan kurtulan Aslan, Osimhen'in penaltı vuruşuyla da skoru 3-1'e getirdi.