10 kişiyle kükredi!

Busezon Süper Lig'deki altıncı golünü Sivasspor ağlarına gönderen Barış Alper Yılmaz, en üst lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı. Okan Buruk'un jokeri Barış'ın attığı nefis gol binlerce beğeni alırken, sosyal medyada gündeme oturdu.Akgün, maçın ardından Barış'a yapılan faulle ilgili sert konuştu: "Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için.Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık."MAÇIN kilit adamlarından biri olan Osimhen attığı gol, yaptırdığı penaltı ile yine Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurdu. Nijeryalı santrfor için sosyal medyadan övgü yağdıran taraftarlar, yönetime de şu mesajları gönderdi: "Ne yapın ne edin bu adamı alın. Biz de destek verelim.Başkan Dursun Özbek hafta içinde A Spor'da katıldığı programda Osimhen için mayısta bir hamle yapacaklarını açıklamıştı. Golcü futbolcunun bonservisi 75 milyon Euro…Galatasaray'da, Metehan Baltacı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 11. dakikada Sivasspor'un santrforu Manaj, G.Saray ceza sahasının hemen önünde topu kontrol etti ve Metehan ile bire bir kaldı. Bu pozisyonda sarı-kırmızılı futbolcu, ceza yayı içerisinde topa elle temas edince hakemden sarı kart gördü. Ancak daha sonra VAR'ın uyarısıyla yapılan incelemede sarı kart iptal edildi ve hakem Turgut Doman, Metehan'a kırmızı kart gösterdi. Takımını 10 kişi bırakan 22 yaşındaki stoper, gelecek hafta Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.LİDER Galatasaray hem Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltirken hem de iyi oyunuyla taraftarını mest ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 38 kezle en fazla gol atan takım olan sarı-kırmızılılar, ayrıca en çok şut çeken (257), beklenen gol değeri üreten (32.0 xG) ve net pozisyon (65) yakalayan takım durumunda. Ayrıca Cimbom, lig tarihinde 14. müsabakalar itibarıyla ulaşılan en yüksek puanı tekrarladı.