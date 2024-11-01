10 numara ilk tercih!

Osimhen, İcardi, Batshuayi, Mertens, Yunus ve Barış Alper gibi hücum oyuncularına sahip Galatasaray'da en fazla skor katkısını orta sahadan Gabriel Sara yaptı. 2 gol atıp, 6 asiste imzasını koyan Sara, lig ve Avrupa'da toplam 8 kez tabelayı değiştirdi. Brezilyalı yıldızı, 6 gol-1 asistle İcardi takip ediyor. Transfer döneminde Okan Buruk'un ilk tercihi olan Gabriel Sara, hocasını yanıltmadı.
YERİNDE 'DUR'MUYOR!
Duran toplarda fark yaratan ve Beşiktaş derbisinde önce Sanchez sonra Osimhen'in kafasına topu nişanlayan Sara, sezon sonunda futbolu bırakacak Mertens'ten boşalacak 10 numaralı formaya ilk aday. Galatasaray'da daha önce Brezilyalı yıldızlar Felipe, Lincoln ve Melo'nun giydiği 10 numaralı forma, şu an 20'yi tercih eden Sara'ya yakıştırılıyor.
MİLLİ FORMAYI İSTİYOR
Sao Paulo alt yapısından yetişen ve Temmuz 2022'de 10.5 milyon Euro'ya Norwich City'ye gelen oyuncunun performansının ardından Brezilya Milli Takımı kadrosuna da ilk kez davet edilmesi gündemde.
GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Erken planlama iyidir
Kanayan
yarası 8 numara pozisyonuna tarihinin en pahalı transferini yapıp ondan, daha ikinci ayında maksimum verim almak Galatasaray'ın doğru yaptığının göstergesi. Dries Mertens'in ayrılacağı kesin de transfer döneminde belki de sarı-kırmızılı takımın karşısına Mertens gibi bir fırsat transferi çıkacak ve yeni 10 numarası o olacak. Taş yerinde ağırsa -ki Sara 10 numara oynamaz demek değil-
Brezilyalı futbolcu oyunun iki yönünü de oynayan ve bu özelliğiyle fark yaratan bir yetenek. Köprünün altından daha çok sular akar. Erken planlama yapmak iyidir. Bu takımda sadece Mertens değil, Victor Osimhen de görünen o ki Fernando Muslera da gelecek sezon olmayacak. Bugünden Sara 10 numara giyecek demek yerine Sara'nın 10 numara futbol oynayıp vereceği katkı önemli.