10 numara ilk tercih!

Osimhen, İcardi, Batshuayi, Mertens, Yunus ve Barış Alper gibi hücum oyuncularına sahip Galatasaray'da en fazla skor katkısını orta sahadan Gabriel Sara yaptı. 2 gol atıp, 6 asiste imzasını koyan Sara, lig ve Avrupa'da toplam 8 kez tabelayı değiştirdi.Duran toplarda fark yaratan ve Beşiktaş derbisinde önce Sanchez sonra Osimhen'in kafasına topu nişanlayan Sara, sezon sonunda futbolu bırakacak Mertens'ten boşalacak 10 numaralı formaya ilk aday.Sao Paulo alt yapısından yetişen ve Temmuz 2022'de 10.5 milyon Euro'ya Norwich City'ye gelen oyuncunun performansının ardından Brezilya Milli Takımı kadrosuna da ilk kez davet edilmesi gündemde.BÜLENT TİMURLENKyarası 8 numara pozisyonuna tarihinin en pahalı transferini yapıp ondan, daha ikinci ayında maksimum verim almak Galatasaray'ın doğru yaptığının göstergesi. Dries Mertens'in ayrılacağı kesin de transfer döneminde belki de sarı-kırmızılı takımın karşısına Mertens gibi bir fırsat transferi çıkacak ve yeni 10 numarası o olacak. Taş yerinde ağırsaBrezilyalı futbolcu oyunun iki yönünü de oynayan ve bu özelliğiyle fark yaratan bir yetenek. Köprünün altından daha çok sular akar. Erken planlama yapmak iyidir. Bu takımda sadece Mertens değil, Victor Osimhen de görünen o ki Fernando Muslera da gelecek sezon olmayacak.