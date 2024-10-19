10 numara yine görev başında!

Galatasaray milli aranın ardından ilk sınavına bugün Antalyaspor karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kadro tercihinde en önemli soru işareti Victor Osimhen'in durumu... Deneyimli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında rotasyon planı yapmadı.ige 8'de 7 ile başlayan G.Saray, 22 puanla zirvede tek başına. Sarı-kırmızılılar, milli ara dönüşünde ezeli rakiplerinden önce sahaya çıkacak ve kazanıp puan farkını daha da açmanın peşinde.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.