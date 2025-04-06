10 numaraya Joao Felix

Kadrosunda birbirinden önemli yıldızlar barındıran Galatasaray, yeni sezon için gündemine dünyaca ünlü bir starı aldı. Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakacak olmasından dolayı 10 numaraya takviye yapacak olan sarı-kırmızılı takım, Belçikalı futbolcunun yerine arayışlara başladı. Cimbom, Manchester City ile kontratı bitecek İlkay Gündoğan ihtimalini gündeminde tutarken menajerler ise Portekiz'in altın çocuğu Joao Felix'i Galatasaray'a önerdi.

ATLETICO MADRİD VE BARCELONA GÖRDÜ

Chelsea'nin bu sezon ara transferde Milan'a kiraladığı Portekizli, 32 maçta 8 gol-3 asiste imzasını koydu. Kariyerinde genç yaşlarda Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüpler gören Felix, son dönemde düşüş yaşıyor. 25 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar yakından takip edilecek. Felix'in Galatasaray'a gelmeye olumlu yaklaştığı öğrenildi.

5 MADDEDE BAKIŞ

1 BONSERVİS ve kiralama bedeli olarak 195.7 milyon Euro ödenen Felix, Avrupa piyasasında toplamda en fazla para verilen oyuncular arasında yedinci sırada bulunuyor.

2 PORTO altyapısında yetişen oyuncu, 2015'te Benfica'ya gitti. 3 sezon sonra A Takım'a yükseldi.

3 GÖSTERDİĞİ çıkışla 2019 yazında 127 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer oldu.

4 SIRASIYLA Chelsea, Barcelona'ya kiralanırken, İngiliz devi 52 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Ardından Milan'a kiralık gönderildi.

5 SADECE A Takım'da çıktığı 270 maçta 76 gol kaydederken 38 de asist gerçekleştirdi.



TAKIM İSTEDİ BELEK İPTAL!

Galatasaray, 'bay' geçtiği haftada Belek'te kampa girmeyi planlıyordu. Ancak milli takımlarından yorgun dönen oyuncular, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinin ardından dinlenmek istediklerini hocaları Okan Buruk'a iletti. Deneyimli teknik adam da Belek kampını iptal ederek yorgun takımına 3 gün izin verdi. Samsunspor maçı hazırlıkları yarın Kemerburgaz'da başlayacak.