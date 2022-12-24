100 milyon dolarlık boşanma!

Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Mauro İcardi’yi boşanma davasında zor günler bekliyor
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi, geçtiğimiz ay eşi Wanda Nara ile ayrılık kararı alırken Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi. Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcuyu rekor bir para kaybı bekliyor. 8 yıllık ilişkilerinisonlandıran ikilinin birbiriylebağı henüz kopmasa da kısasüre içinde mahkemeye çıkacak olanİcardi'nin mal varlığının bir kısmınınWanda Nara'ya geçeceği bildirildi. Arjantin basınına göre bu rakam 100 milyon doları buluyor. Haberde, geçtiğimiz günlerde ülkesine giden sarı-kırmızılı oyuncunun, 20 milyondolar gibi bir ücretle Nara'yı iknaetmeye çalıştığı yazıldı. İkilinin, boşanma davası Avrupa basınında da geniş yankı bulmaya devam ediyor.