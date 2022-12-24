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Giriş Tarihi: 24.12.2022

100 milyon dolarlık boşanma!

100 milyon dolarlık boşanma!

Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Mauro İcardi’yi boşanma davasında zor günler bekliyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi, geçtiğimiz ay eşi Wanda Nara ile ayrılık kararı alırken Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi. Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcuyu rekor bir para kaybı bekliyor. 8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin birbiriyle bağı henüz kopmasa da kısa süre içinde mahkemeye çıkacak olan İcardi'nin mal varlığının bir kısmının Wanda Nara'ya geçeceği bildirildi. Arjantin basınına göre bu rakam 100 milyon doları buluyor. Haberde, geçtiğimiz günlerde ülkesine giden sarı-kırmızılı oyuncunun, 20 milyon dolar gibi bir ücretle Nara'yı ikna etmeye çalıştığı yazıldı. İkilinin, boşanma davası Avrupa basınında da geniş yankı bulmaya devam ediyor.

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