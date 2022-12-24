100 milyon dolarlık boşanma!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi, geçtiğimiz ay eşi Wanda Nara ile ayrılık kararı alırken Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi. Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcuyu rekor bir para kaybı bekliyor.Arjantin basınına göre bu rakam 100 milyon doları buluyor. Haberde, geçtiğimiz günlerde ülkesine gidenİkilinin, boşanma davası Avrupa basınında da geniş yankı bulmaya devam ediyor.