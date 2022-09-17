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Giriş Tarihi: 17.9.2022

%100’ümü vereceğim!

%100’ümü vereceğim!

İcardi: “Milli takım arasında çok çalışacağım. Bu çalışmaların sonunda da forma kararını teknik direktörümüz verecek.”

İlk kez G.Saray forması ile sahaya çıkan Mauro İcardi, galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Arjantinli yıldız, her geçen hafta takıma alıştığını da vurgularken şöyle devam etti: "Kazandığımız ve de oynadığım için çok mutluyum. Geçen maçta, bir idmanlıydım. Ama bu hafta takımla çalıştım. Taraftarın önünde kazanmak çok güzel. Gerçekten çok güzel bir destek vardı. Ailemiz ile geldiğimizde de üçlü çektik, maç sonu da taraftar benden bunu istedi ve yaptım. Ben %100'ümü takıma veriyorum. Milli takım arasında çok çalışacağım. Bu çalışmaların sonunda da kararı teknik direktörümüz verecek."

MUSLERA DEVLEŞTI
SARI-KIRMIZILILARIN kaptanı Fernando Muslera bir kez daha klasını gösterdi… Çekiçi'nin golüne engel olamayan deneyimli file bekçisi, kalan pozisyonlarda ise Konyaspor önünde duvar oldu. 36 yaşındaki Uruguaylı eldiven, kaleyi bulan 5 şutun dördünü kurtardı.

SERİ BİTTİ!
Süper Lig'de son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen (5 galibiyet-3 beraberlik) Konyaspor'un serileri de G.Saray karşısında sona erdi. Bu sezonun ilk golünü Oliveira'dan yiyen yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini de Aslantepe'de noktaladı

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