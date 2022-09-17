%100’ümü vereceğim!

İlk kez G.Saray forması ile sahaya çıkan Mauro İcardi, galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Arjantinli yıldız, her geçen hafta takıma alıştığını da vurgularken şöyle devam etti: "Kazandığımız ve de oynadığım için çok mutluyum.Gerçekten çok güzel bir destek vardı. Ailemiz ile geldiğimizde de üçlü çektik, maç sonu da taraftar benden bunu istedi ve yaptım. Ben %100'ümü takıma veriyorum. Milli takım arasında çok çalışacağım. Bu çalışmaların sonunda da kararı teknik direktörümüz verecek."SARI-KIRMIZILILARIN kaptanı Fernando Muslera bir kez daha klasını gösterdi… Çekiçi'nin golüne engel olamayan deneyimli file bekçisi, kalan pozisyonlarda ise Konyaspor önünde duvar oldu.Lig'de son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyenKonyaspor'un serileri de G.Saray karşısında sona erdi. Bu sezonun ilk golünü Oliveira'dan yiyen yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini de Aslantepe'de noktaladı