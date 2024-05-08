10’suz olmaz

Takipçisi Fenerbahçe'nin Konya'da takılmasıyla puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, şampiyonluk havasına girdi. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı kulüp ilk olarak iç transferi bitirdi. Muslera, Torreira, Barış Alper, Kaan Ayhan ve Abdülkerim'in sözleşmesini uzatan Galatasaray'da sıra Mertens'e geldi.Dries Mertens'le devam kararı alan sarı-kırmızılılar, 10 numara transferinden ise vazgeçmeyecek.Bir süre önce temas kurulan Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Rafa Silva, yüksek maliyeti nedeniyle listeden çıktı ve yeni 10 numara arayışı başladı.