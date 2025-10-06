10’un adı Torreira

Galatasaray forması ile 4. sezonunu yaşayan ve takımın bel kemiği olan Lucas Torreira, etkili performansına Beşiktaş karşılaşmasında da devam etti.Lig ve Avrupa arenasındaki 10 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Torreira, bunu yapan takımdaki tek isim durumunda. Siyah-beyazlı takıma karşı oynanan karşılaşmada 10.95 km koşan ve koşu mesafesinde G.Saray'ın en iyisi olan 29 yaşındaki futbolcu, pres gücünü Ndidi'den kaptığı topla gol pası vererek de gösterdi.